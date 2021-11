SORRENTO. VIA DEGLI ARANCI A LUCI SPENTE LATO VIA CAPO

Per non dimenticare che bastano un alito di vento e due gocce di pioggia, i lampioni divelti dalle auto stile Parigi-Dakar mai sostituiti. Il buio attenuato dalle luminarie dei negozi e dalle luci della sottostante via del Mare

Antonino Siniscalchi decano dei giornalisti della Penisola sorrentina sempre attento