Sorrento, venerdì 26 novembre si inaugura l’artistico presepe al Sedil Dominova

Sorrento. Tra le tradizioni natalizie della città del Tasso vi è sicuramente l’artistico presepe allestito presso il Sedil Dominova, nel cuore del centro storico, e che ogni anno attira tantissime persone per la sua bellezza e la cura scrupolosa dei particolari. Il presepe sarà inaugurato tra pochissimi giorni. A comunicarlo è Francesco Gargiulo, presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sorrento ed ideatore del movimento civico “Conta anche tu”: «La Società Operai continua a portare avanti una delle tradizioni più antiche e apprezzate della nostra terra: il presepe. Come ogni anno, la natività sarà realizzata nella sede del Sedil Dominova e sarà aperta al pubblico a partire da Venerdì 26 novembre alle ore 17,00 quando sarà scoperta ufficialmente con una piccola inaugurazione alla presenza degli artisti, del Sindaco Massimo Coppola e del Parroco Don Carmine Giudici. Il nostro presepe è da anni metà di migliaia e migliaia di visitatori. Nel corso della sua decennale presenza qui al Sedil Dominova, nel cuore di Sorrento, si è ritagliato un posto d’onore fra le mete turistiche natalizie della penisola sorrentina. Ancora non ci sono dettagli su come è stata raffigurata la natività di quest’anno, ma non ho dubbi: certamente non tradirà le aspettative. Sarà, come sempre, un’opera d’arte da ammirare. Colgo l’occasione per invitare tutti gli amanti di questa antica arte napoletana a visitare il nostro presepe, per augurare a tutti delle felici e serene festività”.