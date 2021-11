Sorrento. La pioggia che da questa mattina sta bagnando la città non ha fermato la tanto attesa accensione del bellissimo albero di Natale in Piazza Tasso e delle luminarie che andranno a rendere magica l’atmosfera nelle prossime festività. E come sottofondo la musica di Lucio Dalla, il cantautore al quale Sorrento ha dedicato le scritte luminose sul Corso Italia.

Entusiasta il sindaco Massimo Coppola che dichiara ai nostri microfoni: “Vedere questa piazza gremita, dopo due anni di difficoltà, ci fa davvero sperare che il peggio sia oramai alle spall2.

E Luigi Di Prisco, Presidente del Consiglio Comunale, si augura che questo possa essere davvero un segno di speranza e che presto si possa ritornare alla sospirata normalità.

La città di Sorrento si presenta con la sua veste più bella per questo Natale 2021, con uno sfavillio di luci e di colori che saranno certamente di buon auspicio per una ripresa graduale verso la normalità. Siamo certi che in tanti decideranno di raggiungere la città del Tasso per poterla vivere nello splendore unico del periodo natalizio.