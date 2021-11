Sorrento: risolta l’incredibile vicenda dell’interruzione delle fornitura gas – Anteprima

Risolta l’incredibile vicenda dell’interruzione delle fornitura gas.

Dopo l’articolo apparso lo scorso 13 ottobre 2021, forniamo una buona notizia per le moltissime persone coinvolte dalla ingiusta interruzione del servizio di fornitura gas.

Gli avvocati Venanzio – Cancellieri comunicano che il Tribunale di Torre Annunziata, accogliendo un ricorso ex art. 700 c.p.c., ha disposto l’immediata attivazione di una fornitura di gas per un malcapitato utente il quale si era visto interrompere senza ragione la fornitura.

Il Tribunale ha ordinato l’attivazione di una FUI (ovverosia una fornitura di tutela che la normativa prevede per evenienze di urgenza) entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento, disponendo che in caso di inadempimento sia lo stesso Ufficiale Giudiziario a scegliere l’impresa ovvero il tecnico per procedere alla nuova attivazione .

Nell’occasione il Giudice ha anche censurato la condotta delle società coinvolte nelle strana vicenda, disponendo la comunicazione del provvedimento all’ARERA ( autorità di regolazione per energia reti ed ambiente) perché svolga i compiti di controllo di sua spettanza.