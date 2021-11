Sorrento, Raffaele Attardi sugli ascensori dal Porto a Piazza Angelina Lauro: “Una follia”

Sorrento, il chimico Raffaele Attardi interviene sul progetto degli ascensori che collegheranno il Porto con Piazza Angelina Lauro. Ecco il suo post: «Ascensori dal Porto a piazza Angelina Lauro. Si prevede di movimentare 1000 persone all’ora. Certamente non andranno in spiaggia. Il fatto che l’opera sarà comunale non offre sufficienti garanzie, la cronaca è piena di opere pubbliche impattanti o date poi in concessione a privati. Mille persone sono pari a 50 pullman all’ora o 500 minibus in potenziale uscita dal parcheggio e ad un numero ancora maggiore appostati in sosta selvaggia lungo via Rota e via Correale in attesa di entrare e uscire dal parcheggio. Si rischia di riprodurre il caos del Porto in tutta la città, di rendere inaccessibile via Correale, peggio di come accade la sera con le auto in sosta per entrare nel parcheggio e di tenere perennemente intasata la stradale. Non si può ragionare così: bisogna prima stabilire qual è il modello di sviluppo compatibile per Sorrento e la penisola. È una follia».