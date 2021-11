Sorrento: proseguono con successo le giornate professionali del cinema

PROSEGUONO CON SUCCESSO LE GIORNATE PROFESSIONALI DI CINEMA

Gli appuntamenti di domani, mercoledì 1 dicembre. Nella terza giornata della manifestazione cinematografica i “Biglietti d’Oro” al cinema italiano

Sorrento. Dopo l’accensione del grande albero in Piazza Tasso con la festa a tema per il lancio del film “Sing2” alla quale hanno preso parte Mario Lorini (presidente ANEC), Massimo Coppola (Sindaco di Sorrento) e Albert Xavier (Amministratore Delegato Universal Pictures Italia e Francia) prosegue con successo la 44 edizione delle Giornate Professionali di Cinema –Energy.

Grande attesa per il collegamento che in sala Sirene dell’Hilton in mattinata vedrà protagonista Giuseppe Tornatore in occasione dell’anteprima Lucky Red del documentario “Ennio”. Nel pomeriggio sarà la volta dell’anteprima Medusa per il film “Mollo tutto e apro un Chiringuito” di Pietro Belfiore con Paolo Calabresi.

Di grande interesse per l’intero settore, i panel di approfondimento sui temi di attualità del mercato, dal convegno internazionale sull’andamento dei mercati al confronto con la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo sui sostegni al settore (1 dicembre, Hilton Sala Ulisse dalle ore 14.30), dall’azione sul territorio delle Film Commission (1 dicembre, Hilton Sala Tritone dalle ore 10.30) al panel Fapav sulle azioni di contrasto alla pirateria (2 dicembre, Hilton Sala Sirene dalle ore 11.30).

La serata si concluderà con la cerimonia di premiazione dei “Biglietti d’Oro, ore 20.30 nella Sala Sirene dell’Hilton. Nella stessa serata, si consegnano anche le “Chiavi d’oro” ai registi, sceneggiatori e interpreti principali dei primi tre film italiani. Il riconoscimento è attribuito quest’anno al regista Gianluca Leuzzi, agli interpreti Sofia Scalia e Luigi Calagna – che ricevono il premio anche per la sceneggiatura insieme a Emanuela Canonico e Andrea Boin – per “Me contro Te – Il mistero della scuola incantata” (Warner Bros. Entertainment Italia); al regista Riccardo Milani, agli sceneggiatori Furio Andreotti e Giulia Calenda, ai protagonisti Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sarah Felberbaum, Claudio Amendola, Sonia Bergamasco, Luca Argentero per “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto” (Wildside – Vision Distribution); al regista Gabriele Mainetti, allo sceneggiatore Nicola Guaglianone, agli interpreti Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi per “Freaks Out”(Goon Films – Lucky Red – Rai Cinema).

Il Biglietto d’Oro per l’evento con il maggior numero di spettatori in tre giorni di programmazione in sala va a 01 Distribution per “Time is up” di Elisa Amoruso.

Biglietto d’Oro anche a Warner Bros. Entertainment Italia, The Walt Disney Company Italia, Universal Pictures International Italy che al botteghino risultano essere le prime tre distribuzioni in assoluto. Nel corso della serata saranno consegnati a Aurora Giovinazzo e Lorenzo Zurzolo i Premi ANEC “Claudio Zanchi” per i talenti emergenti, mentre il Premio ANEC “Pietro Coccia” al regista esordiente va Gianluca Jodice per “Il cattivo poeta”.

La serata si concluderà con la proiezione del film “Belfast” di Kenneth Branagh con Catriona Balfe, Jamie Dorman, Judi Dench.

La manifestazione è organizzata dall’ANEC con la collaborazione dell’ANICA, il sostegno del MIC, del Comune di Sorrento e della Regione Campania e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica.

Gli inviti per le anteprime saranno in distribuzione, fino ad esaurimento, a Sorrento presso l’Info Point di piazza Tasso. Il programma completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.giornatedicinema.it.