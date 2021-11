Sorrento porge l’estremo saluto al 70enne Giovanni D’Angelo, ex guardia giurata

Sorrento. All’età di 70 anni si è concluso il cammino terreno di Giovanni D’Angelo, ex guardia giurata. A darne il triste annuncio la moglie Sofia, i figli Vincenzo, Margherita e Ciro, le nuore Patrizia e Bruna, il genero Federico, il fratello, le sorelle, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti che l’hanno amato in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa.

Il rito funebre sarà celebrato giovedì 25 novembre alle ore 9.00 nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.