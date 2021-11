Sorrento: più fondi per il porto, in arrivo l’ok della Regione. Anche se formalmente bisognerà attendere qualche settimana per avviare la procedura amministrativa, sembra essere in arrivo l’ok della Regione Campania per aumentare il budget destinato alla realizzazione del percorso pedonale meccanizzato di Sorrento.

Otto milioni di euro sono già pronti e presto ci sarà anche un incontro tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il sindaco di Sorrento Massimo Coppola per un secondo finanziamento di 3,7 milioni. Ciò consentirà al Comune di Sorrento di non attuare il project financing e di dar vita all’opera in modo pubblico.

A questo punto, il Comune di Sorrento e la Regione Campania dovranno sottoscrivere un’ulteriore convenzione, che porterà ad un’accelerata tale da sperare di poter indire la gara ed affidare l’appalto già per il 2022.

Successivamente, si dovrà aprire la discussione sulla gestione dell’opera che consentirà di raggiungere il centro storico di Sorrento dal porto e viceversa in pochi minuti, senza l’ausilio di veicoli e con notevoli ricadute positive sull’ambiente.

L’amministrazione di Sorrento penserà di indire una gara per una concessione ai privati o si tenterà la strada della gestione pubblica?