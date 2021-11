Sorrento, percorso meccanizzato: il Comune ha fatto la scelta giusta? Il Sindaco Coppola e la sua amministrazione hanno selezionato la soluzione tecnica per collegare il porto e il parcheggio Lauro. Hanno scelto barricandosi in una posizione solo ideologica, di facciata, confermando la tendenza a preferire la forma al contenuto. Nel silenzio generale, senza condivisione, è stata scelta la strada pubblica senza riaprire un dialogo con la città e con gli imprenditori locali mortificandoli ed escludendo il project financing, uno valido strumento legislativo per una collaborazione pubblico-privati.

Sorrento sembra entrare in una nuova era di decrescita infelice. Mentre il Paese si prepara a rilanciarsi attraverso il PNRR, mentre i progetti per il futuro coinvolgono pubblico e privato insieme per trasformare l’Italia, il Sindaco Coppola mortifica l’iniziativa imprenditoriale locale al seguito della solita solfa populista che vuole gli imprenditori solo ed esclusivamente come speculatori, senza volontà di fare il bene della città.

Eppure Sorrento è una città in cui da decenni l’amministrazione e la politica locale si sono dimostrate incapaci di pensare realizzare e portare a termine grandi e piccole opere che possono veramente migliorare la vita e i servizi dei cittadini. Tutto quello che era stato proposto o ideato è rimasto carta morta. Il cambiamento non è un vero cambiamento. La paura e l’immobilismo continua a farla da padrone. Sorrento ha bisogno di servizi che funzionino, che migliorino la vita dei cittadini e degli ospiti, che permettano una strada nuova al nostro turismo. La strada della sostenibilità e degli ecosistemi virtuosi, del partenariato con i privati e della collaborazione, per garantirsi come pubblico il miglior servizio possibile. Per garantire il bene della città.

Sono stati bocciati gli imprenditori locali, è stato bocciato il nostro sistema turistico di accoglienza e si è preferito seguire un “Modello Sorrento” che, purtroppo, resta una sorta di animale mitologico, senza idee, senza visioni, senza risultati. Le vere risorse del nostro territorio sono quelle umane: imprenditori e lavoratori che conoscono Sorrento e il turismo, che da anni sono la locomotiva della nostra economia.

Non si può ribattere che questi imprenditori si erano fatti avanti mossi da chissà quali guadagni: nella più rosea delle prospettive per ognuno di loro il percorso meccanizzato potrebbe generare guadagni irrisori. Non sono cifre che cambiano la vita di aziende come quelle che si sono proposte più volte come partner per partecipare all’operazione, quindi non si può gridare alla speculazione e ai grandi guadagni come vorrebbe fare qualcuno per cavalcare un becero populismo.

Anche la scelta dichiarata di valutare l’affidamento successivo della sola gestione ai privati è chiaramente solo strumentale per prendere tempo ed illudere i privati, come fatto dalla precedente amministrazione comunale. Poiché in questo modo facciamo ricadere sul pubblico tutti i rischi, le incertezze e la complessità di realizzare l’opera e le insopportabili lungaggini, conoscendo tutti noi le difficoltà che il pubblico ha nel realizzare le opere (l’elenco delle opere pubbliche non fatte o fatte male e purtroppo lungo), e poi eventualmente vogliono fare una gara per affidare la gestione ed anche lì non brilliamo in capacità (vedi parcheggi pubblici ed altre gare di affidamento).

La sensazione è che ancora una volta la città e i suoi cittadini stanno perdendo la possibilità di partecipare attivamente alla costruzione del futuro del territorio, messi all’angolo con opere calate dall’alto che vanno solo accettate nel bene e nel male, senza dialogo o possibilità di avanzare idee migliori o coinvolgere chi la città davvero la vive, la mantiene viva con il suo lavoro e la vuole portare nel futuro.