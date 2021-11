Sorrento, parte domani “Shopping sotto l’albero”. Si accendono le luminarie, con un omaggio a Lucio Dalla

Domani 26 novembre, alle ore 18, il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, premerà simbolicamente il tasto di accensione delle luminarie. Come per magia, il grande albero in piazza Tasso e tutte le luci natalizie illumineranno le strade della cittadina costiera, inaugurando ufficialmente il calendario delle festività e la tre giorni dedicata al commercio. “Shopping sotto l’albero” è il titolo della manifestazione, che torna dopo la pausa forzata della pandemia, promossa dal Comune di Sorrento nell’ambito del cartellone della rassegna M’illumino d’inverno, e che darà l’opportunità a cittadini e visitatori di usufruire di agevolazioni e promozioni nei negozi che aderiscono all’iniziativa.

L’accensione delle luminarie sarà accompagnata dall’esibizione del chitarrista Jacopo Mastrangelo, e con un omaggio a Lucio Dalla, cittadino onorario di Sorrento, in vista del cartellone di appuntamenti, voluti dall’amministrazione comunale, che dal prossimo mese di marzo renderanno omaggio al grande artista bolognese.

Sempre per venerdì, 26 dicembre, sono previsti, alle ore 16, il teatro dei burattini dei fratelli Mercurio in piazza Tasso, alle 17.30 un’animazione folcloristica itinerante tra corso Italia e centro storico e, per l’intera giornata, una postazione in piazza Tasso di Radio Kiss Kiss per raccontare le tantissime iniziative in programma.