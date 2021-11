Sorrento: ospiti, anteprime ed incontri alle Giornate del Cinema

CINEMA: OSPITI, ANTEPRIME, INCONTRI ALLE “GIORNATE”. Gli appuntamenti di martedì 30 novembre a Sorrento

A ritmi serrati continua Sorrento la 44° edizione delle Giornate Professionali di Cinema – Energy. In attesa del galà dei Biglietti d’Oro, prosegue tra proiezioni, anticipazioni, incontri, convegni, l’appuntamento costiero dedicato all’industria cinematografica italiana, organizzato dall’ANEC con la collaborazione dell’ANICA, il sostegno del MIC, del Comune di Sorrento e della Regione Campania e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica.

Attesi in mattinata all’Hilton, in occasione della convention Vision Distribution, gli attori Alessandro Siani, Christian De Sica, Edoardo Leo, Pio e Amedeo mentre nel pomeriggio, per la Partenope Pictures, ci saranno I Ditelo Voi con il regista Francesco Prisco.

Tra le anteprime aperte al pubblico sono in programma al Cinema Tasso “One second” di Zhang Yimou con Yi Zhang, Haocun Liu, Wei Fan (ore 18.30), “Il discorso perfetto” di Laurent Tirard con Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Julia Piaton (ore 21.15). Significativa anche l’attività dedicata alle Scuole Secondarie del territorio per le quali l’ANEC propone, ore 10 al Cinema Tasso, un particolare appuntamento educational con la masterclass “Come si fa cinema: dalla produzione all’esercizio”.

Di grande interesse per l’intero settore, i panel di approfondimento moderati da Simone Gialdini (Direttore generale ANEC) sui temi di attualità del mercato. In Sala Ulisse (alle ore 14.15) il panel EDUCATIONAL si svilupperà sul tema “Nuovo bando Cinema e Scuola: quali opportunità?” con gli interventi di Lucia Borgonzoni (Sottosegretario Ministero della Cultura), Bruno Zambardino (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo), Mario Lorini (Presidente ANEC), Piera Detassis (Presidente Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello), Fabia Bettini e Gianluca Giannelli (Alice nella Città), Piera Bernaschi (ANEC Lazio), Alessandro Giacobbe (Circuito Cinema Genova), Stefania Ippoliti (Fondazione Sistema Toscana – Lanterne Magiche). A seguire, sempre in Sala Ulisse (ore 15), il panel GREEN CINEMA, sul tema “L’efficientamento energetico delle sale cinematografiche”, accoglie gli interventi di Cristina Vajani (Responsabile Promozione e Assistenza alle Imprese GSE – Gestore Servizi Energetici), Marco Gisotti (Ministero della Transizione Ecologica), Elio Pacilio (Presidente Green Cross Italia), Paolo Protti (Presidente MEDIA Salles), Alessandra Galatioto (Funzione Promozione Imprese GSE), Maria Sole Salomoni (Funzione Promozione Imprese GSE), Piercarlo Ottoni (Sales and Marketing Director Cinemeccanica), Paolo Carmine (Presidente Digima), Amos Ronzino (Key Account Manager EnerBrain).

Tra novità di questa edizione la media partnership con TikTok, piattaforma di intrattenimento leader per i video brevi, per raccontare (30 novembre, Hilton Sala Sirene, dalle ore 17.15) le peculiarità e le opportunità della sua community quale strumento di sostegno nell’azione di ripresa dell’industria cinematografica.

Il programma completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.giornatedicinema.it.