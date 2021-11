Sorrento: oggi recupero dei rifiuti a Marina di Puolo dopo le mareggiate degli scorsi giorni. Riportiamo di seguito le parole del Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco:

Oggi si è svolta a Marina di Puolo un’azione di recupero dei rifiuti presenti sull’arenile a seguito delle mareggiate dei giorni scorsi. E’ essenziale svolgere azioni di questo tipo sia per recuperare una serie di materiali, in maggior parte plastica, che potrebbero finire in mare in seguito a successive precipitazioni che per sensibilizzazione l’opinione pubblica verso queste tematiche. Resta però complesso il problema, da affrontare in campo istituzionale, legato alla bonifica del fiume Sarno. Il grande inquinante del Golfo di Napoli che, quotidianamente, riversa in mare una moltitudine di rifiuti, molti dei quali purtroppo, spinti dalle correnti marine, raggiungono anche le nostre spiagge.