Sorrento, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne inaugurata una panchina rossa in villa comunale

Sorrento. Oggi, 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne il sindaco Massimo Coppola ha inaugurato una panchina rossa nella Villa Comunale, il cuore della città del Tasso. Sulla panchina una targa con una frase di Frida Kahlo: “Armati contro tutto ciò che non ti rende libera. Ribellati contro tutto ciò che ti incatena” ed il numero telefonico dedicato alla denunce contro le violenze, il 1522-

La panchina rossa, colore del sangue , è il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza. E’ inoltre il simbolo di un percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio e la violenza maschile sulle donne e collocata in una piazza, in un giardino pubblico, davanti ad una scuola o in un luogo importante della città, mantiene viva una presenza.



(foto e video di Gigione Maresca)