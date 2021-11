Sorrento. Nasce l’associazione per far istituire la figura dell’istruttore del mare, hanno già aderito quasi 200 professionisti del settore. Da luglio 2021 è nata IAM – Istruttori Associati Marittimi – Associazione internazionale aperta a tutti, cui hanno già aderito quasi 200 persone tra professionisti del mare e istruttori marittimi italiani ed esteri uniti dall’obiettivo di contribuire in modo concreto alla crescita del cluster marittimo. Il trasporto marittimo è la spina dorsale dell’economia globale ed i lavoratori marittimi sono il primo mattone di questo sistema. Viviamo in un momento straordinario per la crescita e lo sviluppo nel mondo dello shopping una svolta che potrebbe risultare epocale e questo non è mai stato più evidente di adesso. Stiamo riunendo persone che creano premesse, non promesse, per una più ampia trasformazione del settore e contribuire a potenziare la competitività del personale marittimo italiano. Transizione ecologica, digitale e cyber security sono aspetti fondamentali per lo sviluppo della blue economy senza però dimenticare tutti quei professionisti che lavorando nel settore affrontano problematiche quali istruzione, sicurezza e formazione.

“A pochi mesi – dichiara il Comandante Gennaro Arma, Presidente dell’Associazione- dalla nostra costituzione, abbiamo avuto una crescita ed un riscontro in termini di associati notevole e non solo in italiani questa nuova avventura puntiamo a fornire un apporto tecnico, informativo e conoscitivo per un futuro di sviluppo e prosperità facendo leva su un patrimonio di conoscenze solide, accumulate negli anni sul campo.” “Il nostro primo obiettivo – sottolinea il Capitano e Vicepresidente Modestino Manfredi, – è il riconoscimento giuridico dell’istruttore del mare. Figura questa che nella pratica quotidiana contribuisce a formare i lavoratori del mare fornendo le competenze richieste a sopperire la sempre più evidente carenza di personale qualificato.” IAM si prefissa i seguenti obiettivi: 1. Instaurare un rapporto costante con l’A.M. (Autorità Marittima) inteso all’acquisizione di informazioni di nuovi regolamenti e/o normative e la ricerca di forme possibili di collaborazione. 2. La promozione e la formazione di elenchi volontari di operatori dei settori di rilevanza statutaria, dando la possibilità ad armatori, agenzie marittime, società di navigazione e cantieri navali di poter accedere ad una piattaforma condivisa usufruendo di personale specializzato. 3. La tutela del lavoro e del prestigio professionale dei soci in ogni campo; a salvaguardia dell’accrescimento di occasioni di lavoro. “Lo spirito che anima la nostra associazione – ha aggiunto il Comandante Arma- è quello di favorire la cultura marinara in ogni sua forma, così come la promozione di studi e ricerche nel settore in cui operano i marittimi italiani, lo sviluppo e la realizzazione di progetti culturali, di informazione e orientamento in campo marittimo.” Noi di IAM ci siamo e siamo pronti a garantire il nostro know-how in tutte le sedi aziendali operative ed istituzionali..