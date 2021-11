Sorrento, lo splendore dell'albero di Natale in Piazza Tasso

Sorrento. Davvero stupendo l’albero di Natale che troneggia in Piazza Tasso illuminando di luci e magia la città del Tasso dove già si respira aria natalizia. Un trionfo di luci dorate che rendono ancora più bella la città per quello che sarà finalmente un Natale all’insegna della rinascita dopo un lungo periodo buio. Ovviamente l’albero di Piazza Tasso rappresenta il fulcro delle luminarie ma è bellissimo passeggiare per il Corso Italia e per le stradine del centro storico tutte sapientemente illuminate a festa.

Sorrento si è vestita dei colori caldi del periodo più bello dell’anno incantando i più piccoli ma anche i grandi che avranno modo di immortalare una cartolina natalizia di Sorrento che non ha assolutamente nulla di invidiare alle grandi città. Che il Natale abbia inizio e possa essere per tutti un momento di gioia e serenità.