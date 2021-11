Sorrento, l’Istituto Superiore “San Paolo” ha partecipato al seminario territoriale sulla progettazione eTwinning

All’Istituto Superiore Polispecialistico “San Paolo” di Sorrento i docenti neoassunti della penisola sorrentina e i loro tutor hanno partecipato al seminario territoriale dal titolo “La progettazione eTwinning per una Scuola Europea”. A celebrare il ritorno della Formazione in Presenza, voluto fortemente dalla DS del San Paolo Amalia Mascolo, la referente regionale eTwinning ed Erasmus+ dell’USR Campania, prof.ssa Paola Guillaro. Un’organizzazione impeccabile per una giornata di formazione ed interesse.

Complimenti all’Istituto “San Paolo” che sta facendo fare molta attività in presenza agli studenti consentendo loro di vivere moltissime esperienze formative, come ad esempio le visite ad aziende agricole, le alternanze in presenza e la partecipazione a diversi eventi.