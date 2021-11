Sorrento, l’importanza della terza dose di vaccino anti-Covid ed i numeri utili a cui rivolgersi

Relativamente alla campagna vaccinale anti-Covid e, in particolare, alla somministrazione della terza dose, il Comune di Sorrento comunica i numeri utili a cui rivolgersi:

– per informazioni sulla campagna vaccinale anti Covid-10, il numero è lo 0819633169 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18, il sabato dalle ore 8.30 alle 12.30)

– per esigenze e necessità legate all’emergenza Covid-19, è possibile contattare la Protezione Civile al numero 0818074517 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12)

– per la raccolta dei rifiuti domestici dei cittadini positivi o sottoposti ad isolamento, è possibile contattare PenisolaVerde al numero 0818773443

– per accedere al servizio di ascolto e supporto psicologico è possibile prenotarsi via email all’indirizzo psicologi@comune.sorrento.na.it oppure al numero 0815335240 (lunedì e mercoledì, dalle ore 13 alle 14)

Consigli e raccomandazioni

– indossare sempre la mascherina, coprendo anche il naso

– rispettare il distanziamento ed evitare i luoghi affollati

– igienizzare spesso le mani

– scaricare l’app Immuni

– se si avvertono sintomi o si hanno avuto contatti stretti con un soggetto positivo, contattare subito il medico curante.

Si ricorda che la terza dose di vaccino è importante perché gli studi dimostrano un calo dell’efficacia a partire (in media) dal sesto mese dal completamento del primo ciclo vaccinale. Possono sottoporsi alla terza dose tutti i cittadini, senza alcuna limitazione di età o categoria, dopo almeno cinque mesi dalla seconda (o unica) dose. Per gli immunodepressi è possibile già dopo 28 giorni. Per sottoporsi alla terza dose basterà recarsi presso i centri vaccinali del territorio, senza alcuna prenotazione, oppure presso le farmacie abilitate. Per la terza dose sono utilizzati vaccini a mRNA (Pfizer o Moderna), indipendentemente da quello ricevuto in precedenza.