Sorrento, le fiamme gialle arrestano due spacciatori da Torre Annunziata . Le fiamme gialle della Penisola Sorrentina, di stanza a Massa Lubrense, all’opera notte e giorno . Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha tratto in arresto due spacciatori trovati in possesso di circa 73 grammi di marijuana, suddivisi in tre buste di plastica trasparente, occultati all’intero dell’autovettura su cui viaggiavano.

In particolare, i finanzieri della tenenza di Massa Lubrense, durante un servizio di controllo del territorio, attratti dal loro nervosismo, li hanno colti in flagranza mentre si dirigevano verso Sorrento.

Nel corso dell’attività sono stati sequestrati anche 345 euro in contanti e diversi cellulari, alcuni dei quali del tipo “usa e getta”. Se immessa sul mercato, la droga rinvenuta dai militari del capitano Patrizio Palestini avrebbe fruttato profitti illeciti per circa mille euro.