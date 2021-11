Sorrento, l’Avv. Gaetano Milano sui vaccini anti-Covid: “Pensiamo al Natale, non possiamo permetterci battute d’arresto”

Sorrento. Riportiamo il post pubblicato dall’Avv. Gaetano Milano, Amministratore Delegato della Fondazione Sorrento, sulla sua pagina Facebook con il quale riflette sulla situazione attuale del Covid e sulle ripercussioni economiche che potrebbe avere sulle prossime festività natalizie: «Sorrento, dati Covid al 5 novembre: prime dosi (over 12 anni) 89% – seconde dosi (over 12 anni) 77%. Ci portiamo appresso questo gap da tempo. La differenza è determinata dall’accelerazione delle prime dosi rappresentata dalla iniziativa dei privati (8.000 dosi). Penso che anche per le seconde dosi occorra una accelerazione ad hoc, abbiamo il Natale, economicamente non ci possiamo permettere battute d’arresto».