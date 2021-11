Sorrento, la comunità di Marina Grande in lutto: addio a Mariarosa

Grande dolore e frustrazione per la comunità di Marina Grande di Sorrento da ieri molto più povera di “umanità” e cordialità, per la perdita della cara Mariarosa.

Sicuro di interpretare il sentimento di tutti, dal cuore faccio le più sincere condoglianze a quanti l’hanno amata e continueranno a farlo in spirito e verità – scrive Luigi Garbo. Ogni mattina, almeno per me, eri una piacevole “sveglia”, con il tuo buongiorno veramente iniziava bene la giornata, sarà molto triste vedere quella finestra chiusa.