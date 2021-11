Sorrento Juniores, vincere il derby per agguantare il primo posto in classifica

Nel derby con la Casertana il Sorrento Juniores proverà a fare il colpaccio! Approfittando del turno di riposo della capolista San Giorgio, i costieri vogliono vincere per arrivare a 17 punti ed agguantare il San Giorgio appunto. Si preannuncia dunque un match di fuoco allo stadio Italia, sabato alle 14:30, anche perché la Casertana giungerà in penisola per riscattarsi dalla sconfitta con l’Afragolese e guadagnare punti in classifica, visto che ne ha solo 4.