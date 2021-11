“Temevo questa partita ma i ragazzi sono stati bravi a partire forte senza sottovalutare l’avversario”. Giulio Russo ha parole di elogio per la sua squadra dopo il successo sulla Casertana: “Non siamo riusciti a chiuderla subito ma non abbiamo mollato la presa e ci siamo presi i tre punti ed il primo posto. Non dobbiamo esaltarci ma avere consapevolezza delle nostre potenzialità”. Francesco Giordano è subentrato a gara in corso segnando il tre a zero: “Sono contento a livello personale e di squadra, ora dobbiamo continuare così”.