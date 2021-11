Il 2-2 in casa del Francavilla è un bicchiere mezzo pieno per mister Giulio Russo, che sta sapientemente guidando la nostra Juniores: “Non abbiamo approcciato bene la gara e siamo andati sotto di due reti, poi però ho cambiato qualcosa ed abbiamo reagito alla grande. Chi è subentrato ha fatto bene a dimostrazione che tutti si sentono coinvolti ed hanno qualità, quelle che però vanno messe in mostra sempre e non a sprazzi come avvenuto appunto contro il Francavilla. Ci teniamo stretti il punto e la classifica”. Sulla stessa lunghezza d’onda il centrocampista Paolo Iaccarino: “Siamo stati bravi a riprendere il risultato nel finale, ma contro la Casertana dobbiamo assolutamente tornare alla vittoria”.