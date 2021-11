Sorrento, il sindaco nomina i componenti della Consulta Comunale “Pubblica Istruzione”

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, con ordinanza sindacale n. 26 del 04/11/2021, nomina i componenti la Consulta Comunale “Pubblica Istruzione”.

Come cita l’atto la Consulta è un organismo che opera con funzioni propositive e consultive, allo scopo di formulare proposte all’amministrazione comunale sulle tematiche riguardanti le istituzioni ed i servizi scolastici di ogni ordine e grado ed elaborare pareri volti a contribuire al miglioramento qualitativo del servizio scolastico nel territorio del Comune, oltre ad ogni competenza istituzionale prevista dall’atto di istituzione.

Possono fare parte della Consulta cittadine e cittadini che abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale, nonché, attraverso i propri legali rappresentanti, associazioni che operino in settori afferenti alle materia di competenza della Consulta. Possono farne parte cittadine e cittadini che non ricoprano la carica di amministratore comunale, consigliere comunale, segretario di partito con possibilità di presentare domanda per una sola consulta comunale.

La permanenza in carica in seno alla Consulta, in caso di nomina, cessa con la conclusione del mandato del Consiglio comunale. Quindi, al fine di garantire la più ampia scelta possibile a vantaggio dell’istituzione, è stato indetto apposito avviso pubblico teso ad acquisire manifestazione di interesse alla nomina.

Pertanto, il sindaco Coppola, lette le domande pervenute e i curricula e in ogni caso le informazioni poste a relativo corredo, considerati competenze, esperienze e titoli afferenti all’attività della Consulta, per come previsti dal Regolamento comunale in materia e dato atto che il decreto di nomina esita da valutazione discrezionale, la cui motivazione viene espressa per relazione in rapporto alle risultanze curriculari, ha deciso di nominare come componenti l’organismo: Antonino Apreda, Ilaria Di Leva, Tiziana Foggiano, Andreina Mariconda, Annarosaria Cappiello, Loredana Milano, Concetta Palladino, Elisabetta Ricca, Maria Teresa De Angelis, Anna Pecoraro e Daniela Denaro.

Il primo cittadino di Sorrento chiarisce che “la nomina e la conseguente attività inerente alla Consulta è a titolo totalmente gratuito essendo escluso qualsivoglia rimborso o compenso”.

Ordinanza sindacale Sorrento componenti della Consulta Comunale “Pubblica Istruzione”