Sorrento, il sindaco Massimo Coppola incontra i rappresentanti d’istituto del Liceo Scientifico Salvemini

Sorrento, il sindaco Massimo Coppola ha incontrato questo pomeriggio i rappresentanti d’istituto del Liceo Scientifico Salvemini. Al primo cittadino, i ragazzi hanno raccontato della propria realtà scolastica, dei problemi della loro generazione, dei desideri e delle aspirazioni della loro età. Il sindaco ha dichiarato: «Oggi sono venuti a trovarmi i rappresentanti d’istituto del Liceo Scientifico Salvemini. Mi hanno portato un regalo graditissimo: “Repubblica” di Platone, un’opera che ho avuto modo di incrociare nel corso dei miei studi e che adesso sicuramente approfondirò. Un’opera immortale che tratta temi come la giustizia e la politica, e che dal mondo antico a quello moderno continua a trasmettere il suo messaggio, legato alla necessità di continuo dialogo e confronto. Grazie, ragazzi, per questo bellissimo gesto: le porte del Comune saranno sempre aperte per tutti i giovani di Sorrento che vorranno confrontarsi su idee e proposte per la nostra città!».