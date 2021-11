Sorrento, il sindaco incontra il coordinatore regionale per la Campania dell’Unione degli Istriani

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha ricevuto questa mattina al Palazzo Municipale, il coordinatore regionale per la Campania dell’Unione degli Istriani, Giuseppe Sartore.

La visita, alla quale ha preso parte il consigliere comunale Desiree Ioviero, si inquadra nel programma di iniziative da avviare in collaborazione con l’amministrazione comunale, volte a sensibilizzare le scolaresche sui temi dell’esodo giuliano dalmata e sul ricordo dell’Istria e delle vittime delle foibe, e l’organizzazione di una manifestazione in occasione della Giornata del ricordo del 10 febbraio.