Sorrento ( Napoli ) . La consueta diretta del venerdì sera del sindaco Massimo Coppola è un modello efficace di comunicazione diretta . Inevitabile cominciare con il Covid “Abbiamo sei casi, la situazione è sotto controllo, ma facciamo attenzione, abbiamo sentito da poco la diretta di De Luca che lanciava l’allarme per la quarta ondata.. E’ necessario farsi la terza dose.. Senza allarmismi, manteniamo alta la guardia come stiamo facendo” Poi parla del percorso meccanizzato tra il centro ed il porto di Marina Piccola. “Abbiamo approvato in giunta il progetto È il numero 4 , ci ha convinto per efficienza e costi di gestione limitati. Non ci fermeremo al parcheggio Achille Lauro ma andremo fino a piazza Lauro. Il progetto utilizza scale mobili nella parte superiore e ascensori nella parte inferiore. In pratica si utilizzerà un salone di interscambio realizzato al di sotto del piano -3 del parcheggio. Con le scale mobili si andrà dal suolo esterno di piazza Lauro al salone di interscambio e poi si proseguirà con gli ascensori per il porto ( Saranno 3 e avranno una capacità di 35 persone cadauno , ndr ) sarà realizzata esclusivamente con fondi pubblicii, chiediamo alla Regione una integrazione del finanziamento per arrivare dagli 8 milioni già disponibili agli 11,7 necessari”. La gestione potrà essere pubblica o priva ma “l’importante è che l’opera sia della città e dei sorrentini”. Per la sanità Coppola è ottimista “Siamo andati in commissione io e il sindaco di Vico Equense Peppe Aiello Per la carenza di anestesisti abbiamo chiesto alla Regione di diventare zona disagiata, come le isole, in modo da avere incentivi per i sanitari che accettano di trasferirsi in penisola sorrentina, a Vico Equense deve riaprire il pronto soccorso, De Luca ha anche parlato dei nostri ospedali”