Sorrento ( Napoli ) . Questa sera la consueta diretta del sindaco Massimo Coppola . Intanto ha informato sul Covid , fermo a 9 contagiati di Coronavirus Covid – 19 “Un risultato positivo dovuto alla campagna vaccinale, ci sono ancora seconde dosi da fare, per chi deve fare la terza dose non deve fare il furbo o pensare di non averne bisogno , lo fa contro il suo interesse, il vaccino copre sei od otto mesi , bisogna andare a Villa Fondi” . Il sindaco Coppola poi ha parlato della app per le strisce blu e di altre novità all’avanguardia per l’amministrazione . Poi ieri, con gli altri colleghi della Penisola Sorrentina, è stato ad incontrare il dirigente dell’ASL di riferimento , da Castellammare di Stabia e circondario che copre anche la Penisola Sorrentina, per le problematiche che riguardano gli ospedali di Sorrento e Vico Equense, la mancanza di anestesisti, e il pronto soccorso a Vico Equense, in attesa dell’Ospedale Unico della Penisola Sorrentina a Sant’Agnello. Coppola ha fatto sapere che la settimana prossima sarà in Regione Campania alla commissione Sanità “La settimana prossima , giovedì andrò in Regione audizione alla commissione Sanità dove mi è stata concessa audizione ed esporrò tutti i problemi . E’ un problema prioritario per la cittadinanza e dobbiamo intervenire”. Per la refezione scolastica il sindaco ha risposto ai commenti , ha detto che purtroppo la gara per la mensa andò male e poi a causa del coronavirus Covid – 19 fu annullata la gara, provvedimento impugnato al Tar, il Comune ha avuto ragione, ma ora si aspetta il Consiglio di Stato, il Comune ha comunque fatto un altro bando, si tratta di aspettare qualche giorno , dobbiam anche aspettare il Consiglio di Stato. Nei prossimi giorni si voterà in Giunta il percorso meccanizzato, per farne partecipi prima tutti i gruppi consiliari, si vuole che tutte le componenti partecipino in modo convinto.