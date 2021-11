Sorrento, il Comune si illumina di blu per la Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Sorrento. In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza il palazzo municipale si illumina di blu.

«Un’occasione importante – sottolinea il sindaco Massimo Coppola – per ribadire il nostro impegno per la tutela dei diritti fondamentali dei bambini: donne e uomini del domani».

La Giornata Mondiale dei diritti dei bambini si celebra il 20 novembre di ogni anno. La data scelta coincide con il giorno cui l’Assemblea generale ONU adottò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nel 1959, e la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel 1989.