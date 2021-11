Sorrento: il 21 novembre Adel Tirant in concerto al teatro Tasso

Domenica 21 novembre, alle ore 20.30, il teatro Tasso di Sorrento ospiterà il concerto della cantautrice Adel Tirant. L’evento si inserisce nel progetto “Pioggia di Note”, organizzato da Fade In, con la direzione artistica di Giuseppe Prudente e sostenuto dal Comune di Sorrento. Sul palco, anche Mario Saccucci (contrabbasso e computer programming), Lorenzo Barone (chitarre), Antonio del Sordo (batteria e percussioni) e Luigi Zitano (tastiere e sax). Adel Tirant, di origini siciliane e di adozione romana, è da anni impegnata con una intensa attività di performance sia live che teatrale. Negli ultimi anni ha portato in giro “Padam Padam”, concerto-spettacolo su Edith Piaf. A gennaio scorso ha riscosso un grande consenso il singolo dedicato ai sofferti percorsi della donna dal titolo “Caccia alle streghe”, mentre fino al mese scorso è stata impegnata nello spettacolo “Molto rumore per nulla di William Shakespeare. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle norme anti-Covid 19 e previa esibizione del green pass. Informazioni al 3282005169 o alla mail ideadisco@libero.it mentre è possibile prenotarsi a questo indirizzo.