Sorrento, i “vecchi” protagonisti della Movida “Mai ricevute minacce dalla camorra, situazioni che riguardano giovani leve”. Abbiamo sentito alcuni protagonisti del by night della Penisola Sorrentina , protagonisti storici, ma ancora sulla cresta dell’onda “Ho lavorato ovunque, anche a Castellammare di Stabia, non mi è mai successo – ci confida il DJ e PR -, di certo di fronte a certi personaggi per non avere problemi l’accesso e i drink gli vengono dati, ma chiediamo sempre che venga garantita la tranquillità, che solo la nostra security può intervenire, e stanno tranquilli. Bisogna capire che succede fra i più giovani e anche nell’area stabiese, dove sono tornati in libertà alcuni personaggi della camorra “ibernati”, che stia succedendo, ma la movida qui è ancora sana “