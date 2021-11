Sorrento, i giornali raccontino la verità al Cotugno a Napoli intubati e morti anche vaccinati con doppia dose.

Questa mattina un nostro lettore , dopo che abbiamo ripreso la notizia che al Cotugno e in Campania riprendono i ricoverati gravi da Coronavirus Covid – 19 dove si insiste che sono ricoverati i non vaccinati , di precisa una cosa che noi di Positanonews stiamo dicendo da tempi non sospetti, visti casi anche a Positano e Sorrento ma anche in altri paesi della Penisola Sorrentina e Costa d’ Amalfi a noi noti di vaccinati che hanno preso il virus e stanno male , doverosamente e coscienziosamente riportiamo la lettera che riceviamo e pubblichiamo , invitando tutti, vaccinati e no vax, non importa a questo punto il rischio c’è per tutti, anche se gli scienziati sottolineano che i vaccinati sono protetti , ma non si sa se dura addirittura meno di sei mesi come il vaccino anti influenzale , a stare attenti

Non è vero che arrivano solo non vaccinati in gravi condizioni e che quei pochi vaccinati non manifestano situazioni gravi.

Sabato ho perso mio nonno, ricoverato al cotugno, con 2 disi di vaccini fatte. Ha beccato il covid nella sua forma più grave. Mio nonno non aveva altre patologie era in ottima salute.

Inoltre come dichiarato dai medici c’erano altre persone vaccinate nelle stesse condizioni.