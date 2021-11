Il tabellone dice 2-9. Tre punti al Casagiove mentre al Sorrento resta solo l’amaro in bocca di una prestazione a metà. “Mi assumo tutte le responsabilità di questo risultato – commenta Mister Breglia a fine partita – Sapevamo di affrontare una corazzata, ma dopo i primi 18 minuti di gioco abbiamo smesso di giocare. I ragazzi speravano di prendere punti ma dopo aver subito i due gol allo scadere della prima frazione sono andati in blackout. Abbiamo provato a raddrizzare la gara senza riuscirci. Lavoreremo ancora per provare a migliorare questo tipo di prestazioni. Credo fortemente in questo gruppo e fino alla fine non molleremo di un centimetro”.