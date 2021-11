Sorrento, Francesco Gargiulo: “Non possiamo più permetterci il letargo, bisogna uscire dalla stagionalizzazione turistica”

Sorrento. Riportiamo l’interessante post pubblicato sulla sua pagina Facebook da Francesco Gargiulo, presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sorrento ed ideatore del movimento civico “Conta anche tu”: «L’inverno è alle porte e a breve ci ritroveremo, come al solito, ad affrontare il periodo delle chiusure. Strade desolate, pochissimi visitatori, lavoratori a riposo e con pochi mesi di disoccupazione da percepire. Un letargo che a maggior ragione oggi, dopo un lungo periodo di Covid e di crisi economica collegata, non possiamo più permetterci. La mia proposta è che questo sia l’ultimo anno di tale situazione e che la pausa sia utilizzata, una volta per tutte, per far qualcosa di sensato come riunirsi attorno a un tavolo e programmare il futuro. Troviamo insieme la strada da seguire perché si possa finalmente uscire da una stagionalizzazione turistica che prevede break troppo lunghi per essere sostenuti e sostenibili. L’amministrazione dovrebbe farsi carico di convocare un tavolo di concertazione per studiare strategie che accontentino tutti e diventino una proposta condivisa e sostenuta dai differenti attori del turismo, cittadini e forze sociali».