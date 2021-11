Sorrento, Festa dell’Albero 2021. Sabato 20 novembre la presentazione del Censimento Arboreo

Sorrento. Sabato 20 novembre alle ore 11.00 il Comune e Penisolaverde, in occasione della Festa dell’Albero 2021, presenteranno presso la Sala Consiliare il “Censimento Arboreo”. Un lavoro meticoloso che ha permesso di registrare e catalogare tutte gli alberi presenti sull’intero territorio comunale in modo da consentire un controllo e monitoraggio degli stessi nel tempo.

Il censimento è stato realizzato dagli agronomi Dott.ssa Elena De Marco di Piano di Sorrento e Dott. Andrea Coppeta di Afragola. L’aspetto informatico è stato, invece, curato tecnico Antonino Buonocore di Positano.

Lunedì 22 novembre, alle ore 10.30, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi verrà piantato un nuovo albero in Piazza della Vittoria alla presenza degli alunni delle scuole della Città.

La cittadinanza è invitata a partecipare.