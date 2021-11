Sorrento, Festa dell’Albero 2021. Questa mattina la presentazione del Censimento Arboreo

Sorrento. Questa mattina presso la Sala Consiliare, alla presenza del sindaco Massimo Coppola, è stato presentato alla cittadinanza il “Censimento Arboreo”. Un lavoro meticoloso che ha permesso di registrare e catalogare tutte gli alberi presenti sull’intero territorio comunale in modo da consentire un controllo e monitoraggio degli stessi nel tempo al fine di scongiurare eventuali situazioni di pericolo e poter intervenire immediatamente in caso di necessità.

Il censimento è stato realizzato dagli agronomi Dott.ssa Elena De Marco di Piano di Sorrento e Dott. Andrea Coppeta di Afragola. L’aspetto informatico è stato, invece, curato tecnico Antonino Buonocore di Positano.

E proprio la Dott.ssa De Marco ha illustrato, con l’ausilio degli aiuti grafici, il lavoro realizzato che rappresenta uno strumento importantissimo a disposizione del Comune per poter preservare il verde cittadino e, al contempo, far sì che ogni albero registrato e catalogato possa essere controllato nel tempo. La De Marco ha poi spiegato anche quanto sia importante piantare nuovi alberi con la conoscenza di ciò che ogni specie possa dare all’ambiente a livello non solo estetico ma soprattutto di benefici.