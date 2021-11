“Abbiamo giocato, creato e meritato anche in dieci”. Renato Cioffi sorride dopo il gran successo sul Fasano: “Nonostante nel secondo tempo fossimo in inferiorità numerica abbiamo avuto diverse chance per chiudere la gara. Dobbiamo essere soddisfatti, noi come staff e la società, per questa vittoria e per quello che stiamo facendo. Unico rammarico è dover aggiungere gli infortuni di Gargiulo e Cassata a quelli di Cacace e Acampora. Adesso, però, godiamoci questa bella affermazione prima di pensare al Casarano. Sono quattro risultati utili consecutivi figli delle prestazioni che stiamo facendo e che certificano la nostra crescita. Merito ai ragazzi per l’impegno che stanno mettendo ma anche per le trame di gioco che hanno espresso”.