Sorrento e il gemellaggio con Gangneung, il sindaco: “Opportunità di scambi turistici con la Corea del Sud”

La città di Gangneung, tra le più note mete turistiche della Corea del Sud, rappresenta un mix tra natura e tradizione, con siti di interesse storico, zone costiere, parchi naturali. È una metà molto gettonata dai visitatori, anche per numerose iniziative culturali come il Festival dei Ciliegi Gyeongpo, il Festival del caffè ed il Danoje Festival, inserito nel 2005 come Patrimonio culturale immateriale Unesco. Sorrento ha molto in comune con questa città con la quale, proprio ieri, abbiamo firmato il protocollo di gemellaggio – commenta il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola. Siamo determinati ad approfondire argomenti e a confrontarci su settori particolarmente cari alle nostre comunità e siamo sicuri che le rispettive e specifiche competenze riusciranno a dare frutti importanti per le nostre città e per il nostro futuro. In particolare, l’opportunità di scambi turistici tra Italia e Corea del Sud. Il percorso appena avviato, non solo ci permetterà di crescere insieme, ma ci consentirà un reciproco arricchimento in termini umani, economici e culturali.