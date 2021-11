Sorrento, droga e prostituzione in un ristorante: blitz della Polizia

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Sorrento, coordinati dal vice questore Nicola Donadio, hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata nei confronti di E.C.

La donna è stata rintracciata presso la propria abitazione e quindi condotta presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli in esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 17 gennaio 2020 e passata in giudicato lo scorso 10 novembre a seguito del rigetto del ricorso da parte della Cassazione.

E.C. dovrà scontare la pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. La sentenza è stata emessa a seguito delle lunghe e delicate indagini condotte dagli uomini del commissariato di Sorrento e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata del procuratore capo Nunzio Fragliasso, da cui è emerso che la condannata spacciava sostanza stupefacente in concorso con il proprietario di un noto ristorante del centro cittadino di Sorrento, al contempo adescando giovani donne che, drogate, venivano abusate sessualmente dall’uomo. In alcuni casi è emerso che le donne adescate offrivano prestazioni sessuali in cambio di cocaina.