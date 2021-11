Sorrento, Don Carmine Giudici ci parla dell’ospedale e delle problematiche legate alla sanità in penisola sorrentina

Sorrento, abbiamo ascolta Don Carmine Giudici sulla delicata questione dell’ospedale e delle ultime problematiche legate alla sanità in penisola sorrentina. La chiesa, insieme a varie realtà locali quali associazioni culturali, associazioni di volontariato, associazioni che rappresentano categorie di lavoratori, hanno dato vita ad un dialogo per ascoltare anche le paure e le incertezze delle persone, acuitesi nel periodo della pandemia. Don Carmine Giudici sottolinea: «Ci sono stati una serie di incontri con i sindaci della penisola sorrentina, con il vicepresidente della Regione Campania Bonavitacola, con il direttore sanitario Lombardi, con il direttore generale dell’ASL Napoli 3 Sud Dott. Sosto. La situazione è rimasta più o meno invariata. Considerato che uno degli argomenti trattati era la difficoltà a reperire alloggi per i medici che dovessero venire in penisola sorrentina, abbiamo dato disponibilità anche a titolo completamente gratuito di qualche alloggio nella disponibilità delle parrocchie».