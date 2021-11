Sorrento, domenica 21 novembre al Teatro Tasso concerto di Adel Tirant

Sorrento (NA) Nell’ambito della kermesse musicale “Pioggia di Note” Fade In presenta per la prima volta in Penisola Sorrentina Adel Tirant in concerto. Attrice, autrice e musicista, Adele Tirante in arte Adel Tirant si è formata presso il laboratorio teatrale biennale dell’Ente Teatro di Messina nel biennio 2003-2005 con il maestro Donato “Pupetto” Castellaneta e con Maurizio Marchetti, che l’hanno diretta in diversi spettacoli. Ha seguito laboratori con Gaetano Bruno, Giancarlo Sepe, Lina Wertmuller, Davide Enia, Emma Dante, Vincenzo Pirrotta, Franco Scaldati, Sabino Civilleri e lezioni di canto jazz tenute da Rosalba Bentivoglio. Come attrice e cantante, dal 1997 al 2004 ha collaborato con il gruppo di ricerca popolare Argeno. In veste di autrice e interprete, ha realizzato nel 2005 Ncastratu ‘ntesta ‘nlignu sicilianu, concerto-azione con testi Sciascia, Bufalino, Buttitta; parole, racconti, filastrocche, mavarie, canzoni della tradizione popolare siciliana. Ha scritto, interpretato e diretto all’interno della compagnia “Che cosa sono le nuvole”, fondata con Nella Tirante, gli spettacoli Hermanos/fratelli (vincitore dei Teatri del sacro 2011); Euphoria, (produzione de “I teatri del sacro”-ETI, FEDERGAT, 2009); Scantu (testo di Adele Tirante finalista Premio Riccione 2005). Lavora da diversi anni con il regista Luciano Melchionna in varie produzioni, tra cui Dignità autonome di prostituzione, candidato agli Olimpici del teatro come novità italiana del teatro e premio Golden Graal, Muraglie, finalista al premio Riccione 2005, di Nello Calabrò, La Disfatta, con Giampiero Cicciò, Taormina Arte Inverno. Ha collaborato con la compagnia Divano occidentale orientale ed è stata diretta, tra gli altri, da Ninni Bruschetta (L’Ufficio, 2012), Antonio Calenda (Picasso e la ragazza rapata di Dacia Maraini, con Angelo Campolo, 2011-2012), Roberto Bonaventura (Patri’i famigghia di Dario Tomasello, 2011), Walter Manfrè (Agata di Rocco Familiari, 2005; Il vitalizio di Pirandello, 2006-2007), Giovanni Boncoddo (Orione Antonello Morgana, le memorie del mare intorno all’incantesimo compiuto, 2004). Ha fatto parte della compagnia Pubblico incanto, fondata e diretta da Tino Caspanello, recitando in Eclissi, Stabat Mater di Jacopone da Todi (1997), Il colore rosso del mare (1998), Textures, Kiss (2000), BiancoNero (2001), Malìa da “Lunaria” di Vincenzo Consolo (2005), Fughe (2006). Negli ultimi anni ha portato in giro per i teatri Padam Padam, concerto-spettacolo su Edith Piaf (di e con Adele Tirante e Mirko Dettori). Con il ruolo di attrice e cantante principale, ha partecipato a Comme un souvenir (2015), regia di Micha Van Hoecke, produzione teatro di Messina. Al cinema, è stata protagonista dei film di Nello Calabrò Una voce poco fa (2002, Taormina Film Festival) e Ultimatum (2004, Festival di Bellaria), lavorando anche come aiuto regista di Calabrò in altre due produzioni. È stata diretta da Gregoretti nel 2011 in La scossa (episodio “Lungo le rive della morte”) e da Tornatore nel 2009 in Baarìa. Tra i suoi film, anche il pluripremiato Salvatore (2011) di Bruno e Fabrizio Urso, selezionato nella cinquina finalista dei corti dei David di Donatello e allo “Short film corner” del festival di Cannes. In tv è apparsa dell’edizione 2015 del giovane Montalbano e ha recitato in uno spot. Come musicista, si esibisce regolarmente con un repertorio italiano e francese dei primi del Novecento con Mirko Dettori presso Micca Club (Roma). Ha fondato nel 2009 con Cristiana Giustini il duo cantautorale “Le scarpette rosse”, ha all’attivo due dischi e lavorato a diversi progetti musicali. Nel live a Sorrento Adel sarà accompagnata dai musicisti: Mario Saccucci (Contrabbasso & computer programming), Lorenzo Barone (Chitarre), Antonio del Sordo (Batteria e percussioni) e Luigi Zitano (Tastiere e Sax) “Pioggia di Note” è organizzato dal Comune di Sorrento con l’organizzazione e la direzione artistica di Fade In, l’appuntamento nasce con l’intento di coniugare momenti artistici ed eventi culturali di rilievo per rendere la città sempre più attrattiva.

Per info & prenotazioni: 328 200 51 69 – ideadisco@libero.it

Adel Tirant, cantante e attrice

Adel Tirant e la sua autoharp

Dignità autonome di prostituzione