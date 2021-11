Sorrento domani a Nola. Cioffi: “Cerchiamo continuità”.

Renato Cioffi ed il Sorrento si apprestano a vivere l’ennesimo derby. Rossoneri di scena domani a Nola (fischio di inizio alle 14.30) con la possibilità di tornare a schierare Mezavilla e Cacace, che hanno scontato le rispettive squalifiche: “Abbiamo qualche situazione da valutare prima di scegliere la formazione titolare – spiega Cioffi – ma, a prescindere da chi scenderà in campo dall’inizio, questa squadra ha ormai una sua identità. Adesso ci serve continuità”. La parola chiave ha più accezioni: “Per continuità – spiega Cioffi – intendo che dopo due buone prestazioni ed altrettanti risultati utili ora dobbiamo ripeterci anche se non riusciamo a riproporre con continuità, per l’appunto, lo stesso undici di partenza. Il Nola è avversario temibile, viene da ottimi risultati come il pari di Francavilla ed ha calciatori di valore. Inoltre l’ambiente lì è caldo e appassionato ma noi siamo in un buon momento e stiamo dimostrando di saper giocare bene e poter dare fastidio a tutte le avversarie”.