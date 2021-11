Sorrento, di entità importante lo smottamento sulla SS 163.

Il movimento franoso, verificatosi nella mattinata di oggi, ha interessato per un lungo tratto la zona sottostante la Statale che dal bivio di Sant’Agata sui due Golfi porta ai Colli di Fontanelle ed alla Costiera amalfitana. Sul posto Anas e Polizia Municipale.

Sorrento – Un fronte di alcune decine di metri subito al di sotto del guardarail che costeggia il tratto della Strada Statale 163,

tra il bivio della strada che porta alla Pineta Le Tore e via Rivezzoli,

è scivolato improvviasamente per qualche centinaio di metri verso valle. Il movimento franoso provocato dalle cospicue piogge di questi giorni ha trascinado con se, oltre ad una grossa quantità di fango e pietra calcare, nonchè una moltituidine di piante di castano ed arbusti. Sul posto immediato l’intervento della Polizia Municipale e successivamente dei tecnici dell’Anas. Al momento nel tratto di Statale interessato, sebbene la carreggioata no presenta alcuna deformazione, si circola a senso unico alternato.

La natura dell’improvviso e veloce movimento verso valle potrebbe classificare tale smottamento come una frana di scivolamento. Ovvero dei movimenti discendenti di parti svincolate di rocce consolidate, di depositi sciolti e/o di materiali del suolo. Tali movimenti franosi sono il risultato di una frattura e si producono generalmente su dei versanti con una pendenza da media a forte. Le due caratteristiche principali delle frane di scivolamento sono la velocità e la profondità della superficie di scivolamento.

Le successive colate di fango consistono in una miscela di depositi sciolti (nella maggioranza dei casi suolo e copertura vegetale) e di molta acqua che si sposta in maniera rapida verso valle. Tali movimenti risultano spesso distruttivi perché si sviluppano in maniera rapida e improvvisa. La zona di territorio interessata spesso è stata oggetto di segnalazione di abbandono di rifiuti, spesso anche in quantità importante.

Infatti lungo tutta la frana è possibile notare una quantità notevole di grosse buste di rifiuti e bidoni il cui contenuto è ancora da verificare. Ancora una volta il nostro territorio, oltre ad essere morfologicamente fragile, si rivela essere in gran parte incolto e abbandonato. Pertanto, oltre ad una grossa opera di vigilanza per debellare fenomeni come lo storico abusivismo edilizio,caratteristico ormai del nostro territorio con il divieto assoluto costruzione nelle aree fortemente a rischio,necessita una grossa opera di prevenzione del disseto idrogeologico che oltre al consumo di suolo, trova come nel caso odierno sulla SS 163, il totale abbandono di boschi e fondi agricoli.

Pinete, castagneti, uliveti, è stato ampiamente provato, svolgono una funzione protettiva nei confronti dei pericoli naturali essenzialmente legati all’azione di regimazione delle acque meteoriche ed al consolidamento meccanico del terreno.Una situazione che negli ultimi decenni è stata alquanto trascurata dalle Autorità preposte e circa la quale la comunità sorrentina si aspetta molta più attenzione da parte della nuova amministrazione capeggiata dal Sindaco Massimo Coppola. – 09 novembre 2021 – salvatorecaccaviello