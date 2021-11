Sorrento, dall’incontro in chiesa per l’ospedale dagli anestesisti richiesta di alloggi, gli operatori “Disposti a trovarli” . Una riunione quella di ieri che ha visto Sosto , dell’ASL di Castellammare di Stabia , che copre anche la Penisola sorrentina, confrontarsi con la Chiesa scesa in campo per le difficoltà che si stanno vivendo negli ospedali. Alla fine Asl Napoli e Regione Campania cercheranno di far venire gli anestesisti, fra le problematiche, oltre a una presunta incompatibilità ambientali, è venuta fuori l’esigenza di case, per i costi elevati degli affitti e dei trasporti .

Domani il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, sarà in audizione davanti alla commissione Sanità della Regione Campania. Un appuntamento importante nel tentativo di risolvere le problematiche dell’assistenza negli ospedali della penisola sorrentina, in particolare per quanto riguarda la carenza di medici, in primis anestesisti, e la perdurante chiusura del pronto soccorso del De Luca e Rossano di Vico Equense.

La mancanza di personale sarebbe legata al fatto che i sanitari non desiderano trasferirsi in costiera dove il costo della vita è più alto che in altre zone. Ciò soprattutto per quanto riguarda il problema dell’alloggio, argomento sul quale si registra la disponibilità dei titolari di strutture extralberghiere.

Di seguito la lettera inviata al sindaco Coppola per confermare tale disponibilità.

Gentile Sindaco Coppola

Abbiamo appreso che Lei domani, giovedì 11 novembre, sarà in audizione alla Commissione Sanità della Regione Campania per evidenziare le criticità dell’assistenza in Costiera.

Ovviamente confidiamo molto che la Sua autorevolezza possa dare forza alle giuste richieste per trovare soluzioni concrete a questa assoluta emergenza del territorio.

Riscontriamo una grande confusione tra i nostri concittadini che non conoscono esattamente né le motivazioni di tale emergenza né le iniziative concrete che si stanno ipotizzando per trovare le relative soluzioni.

Auspichiamo che Lei, dopo l’audizione di domani, possa darci un quadro esatto sulle problematiche e sulle azioni per risolverle. Le confermiamo la nostra disponibilità a un confronto per affrontare il problema logistico degli alloggi degli anestesisti che si rendessero disponibili entro fine anno, problema che a nostro avviso va risolto attraverso un immediato confronto tra Regione, Sindaci della Penisola Sorrentina, Chiesa, Associazioni del settore ricettivo e agenzie immobiliari

In attesa di un Suo riscontro, porgiamo cordiali saluti

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Franco Cappiello

Presidente Aicast Macroarea Penisola Sorrentina

Mario Colonna

Delegato Turismo Macroarea Aicast Penisola Sorrentina

Fabio Colucci

Presidente Club dei 500

Giovanni Rosina

Presidente Associazione Charter Campania