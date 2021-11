Sorrento. Celebrazioni 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

In occasione della ricorrenza del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comune di Sorrento ha organizzato una giornata di celebrazioni, che saranno aperte alle ore 9.30, presso la chiesa dell’Annunziata, con una messa in onore dei caduti di tutte le guerre, celebrata dall’arcivescovo della diocesi di Sorrento e Castellammare di Stabia, Francesco Alfano.

Alle ore 10.45, prenderà invece avvio un corteo che toccherà piazza Andrea Veniero, corso Italia, piazza Tasso, via Luigi De Maio, via San Francesco, via Vittorio Veneto e piazza Vittorio Veneto. Qui, presso il Monumento ai Caduti, si terrà la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione di una corona d’alloro e i saluto del sindaco, Massimo Coppola e dell’intera amministrazione comunale.

“Come da tradizione, abbiamo voluto celebrare in maniera adeguata la ricorrenza del 4 novembre, in cui si commemorano i caduti di tutte le guerre, si festeggiano le Forze Armate e si ricorda l’Unità Nazionale. – spiega il primo cittadino – Quest’anno, poi, sempre nella stessa data, ricorre il centesimo anniversario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria a Roma. E’ una ricorrenza che abbiamo già voluto solennizzare in consiglio comunale con l’adozione di una delibera, volta a concedere la cittadinanza onoraria a colui che rappresenta, simbolicamente, i tanti militari che, pur avendo sacrificato la loro vita per la patria, nella migliore delle ipotesi, hanno ricevuto sepolture anonime”.

L’amministrazione comunale invita ad intervenire ogni genere di associazione facente capo alle forze dell’ordine, alle forze armate, oltre che rappresentanti di combattenti e reduci, invalidi ed orfani di guerra, così come ogni categoria sociale, economica e lavorativa e tutta la cittadinanza, sempre nel rispetto della normativa anti Covid-19.