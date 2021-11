Sorrento calcio: un cartellino rosso alla violenza sulle donne

Oggi, 25 novembre, ricorre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne ed il Sorrento Calcio 1945 ci tiene a sensibilizzare il suo pubblico su un argomento – purtroppo – di stringente attualità. Un cartellino rosso alla violenza sulle donne è stato simbolicamente mostrato in questa foto dal nostro difensore, sorrentino doc, Luigi Esposito. La violenza sulle donne non può, non deve, esistere e chi la pratica deve essere espulso, allontanato.

Durante questa giornata di riflessione, il colore rosso richiama il colore del sangue versato, e simboleggia l’amore che purtroppo si trasforma in odio e violenza. Nel 2009 l’artista messicana Elina Chauvet, ispirata dalla morte della sorella per mano del marito, decide di dare visibilità ai casi di femminicidio attraverso delle scarpe rosse. Perché proprio delle scarpe? Perché nella maggior parte dei casi è l’unica cosa che rimane della vittima. Elina raccoglie così 33 paia di scarpe rosse e le espone in pubblico in fila, quasi a voler rappresentare una lunga marcia silenziosa di donne che non ci sono più. La sua iniziativa viene replicata presto in molti altri Paesi, tra cui l’Italia. Ogni anno, infatti, in diverse piazze italiane viene disposta un’intera distesa di scarpe rigorosamente rosse in rappresentanza del numero delle violenze, delle morti e dei maltrattamenti subiti dalle donne.