Il Sorrento sarà di scena tra poche ore a Casarano (fischio di inizio alle ore 14.30) per cercare di fare cinquina, visto che sono i risultati utili conseguiti di fila dai rossoneri. “Sarà una sfida molto difficile – ammonisce mister Renato Cioffi – perché loro vengono da un periodo delicato ed avranno grande voglia di rifarsi. Dovremo andare lì con il coltello tra i denti per evitare passi falsi”. I rischi sono dietro l’angolo e l’allenatore del Sorrento non intende correrne: “Dobbiamo guardarci le spalle, non possiamo permetterci in alcun modo di sentirci appagati. Sorrento è una piazza serena ma anche molto esigente e noi – attraverso i risultati e le prestazioni – possiamo convincere la gente a seguirci in maniera sempre crescente. Andremo a Casarano senza Gargiulo, squalificato, e con un paio di indisponibili ma per me sono tutti titolari e chi sarà chiamato in causa, dall’inizio o a partita in corso, risponderà presente ”.