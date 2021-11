Sorrento, automobile si ribalta in Via Capo

Sorrento. Alle 17.00 circa di oggi si è verificato un incidente stradale in Via Capo all’altezza dell’hotel Minerva. Un’auto si è ribaltata ma ancora non si conosce l’esatta dinamica di quanto accaduto. Si ipotizza che il conducente dell’autovettura abbia improvvisamente perso il controllo del mezzo andando ad urtare contro il marciapiede e l’auto si sia poi ribaltata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale per i dovuti accertamenti e per regolamentare il traffico che è rimasto bloccato a lungo. Non si conoscono ancora le condizioni del conducente dell’auto.

(foto di Giuseppe Caputo)