Sorrento, automobile si ribalta in Via Capo. Traffico paralizzato

Sorrento. Alle 17.00 circa di oggi si è verificato un incidente stradale in Via Capo all’altezza dell’hotel Minerva. Un’Alfa Romeo si è ribaltata ma ancora non si conosce l’esatta dinamica di quanto accaduto. Si ipotizza che il conducente dell’autovettura abbia improvvisamente perso il controllo del mezzo andando ad urtare contro il marciapiede e l’auto si sia poi ribaltata.

Alcuni automobilisti che si trovavano a transitare sul luogo dell’incidente hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto è giunta un’ambulanza del 118. I sanitari, dopo aver prestato i primi soccorsi agli occupanti dell’auto, li hanno trasportati presso il vicino ospedale “Santa Maria della Misericordia” per le cure e gli accertamenti del caso.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento e la Polizia Municipale per i dovuti accertamenti e per regolamentare il traffico che è rimasto completamente bloccato.

(foto di Giuseppe Caputo)