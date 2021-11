Sorrento, aumentano i contagi da 6 a 10. Il sindaco Coppola “Vaccinazioni e misure di sicurezza per fare il Natale sereni”. Il consueto e indovinato appuntamento in diretta del venerdì del sindaco Massimo Coppola ha messo in evidenza l’incremento dei contagi per coronavirus Covid – 19 che sta interessando la Campania e l’ Italia intera “E’ un lieve aumento, ma bisogna vaccinarsi e adottare le misure di sicurezza per fare il Natale sereni. In questi giorni ci giochiamo l’inverno. Sorrento ha approntato un programma di manifestazioni pensando sopratutto ai più piccoli che hanno sofferto le restrizioni, faremo un incontro con le forze dell’ordine per approntare piani di controlli per il green pass e le misure di contenimento della Pandemia. Venerdì 26 avremo l’accensione dell’albero e una serie di eventi per la città , riusciremo a passare le feste sereni “